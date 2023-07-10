Азербайджанский футболист прилетел в Армению на матч с «Араратом»

Азербайджанский футболист Вусал Искендерли, перешедший этим летом в албанский клуб «Эгнатиа», прибыл в Ереван, где его команда завтра проведет первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Арарат-Армении».

Албанская команда отправилась в Ереван рейсом через Стамбул и уже добралась до Армении.

27-летний полузащитник, ранее выступавший за «Зиря», «Кешля», «Сумгаит» и другие азербайджанские клубы, заявил, что если он выйдет на поле и ему удастся забить, то он отпразднует гол воинским приветствием.

Матч «Арарат-Армения» - «Эгнатиа» состоится на стадионе Академии Федерации футбола Армении и начнется в 19:00.