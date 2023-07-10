Жители Ленкорани рассказали о проблемах с газом
Акция «Открытый микрофон», направленная на решение проблем, с которыми сталкиваются граждане в сфере газоснабжения, прошла в городе Ленкорань. Мероприятие вступительным словом открыл начальник Ленкоранского районного газоэксплуатационного управления.
После со своими обращениями выступили местные предприниматели и жители. Граждане требовали замены газовых счетчиков, жаловались на низкое давление подаваемого газа.
Руководство Ленкоранского районного газоэксплуатационного управления дало поручения по рассмотрению прозвучавших обращений и жалоб.