В ходе встречи было отмечено, что 2023 год является особенно знаменательным для обеих стран, так как в этом году отмечается 100-летие как общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, так и Турецкой Республики.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился сегодня с находящимся в Баку с визитом председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Али Асадов и Нуман Куртулмуш отметили, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах. Была высоко оценена роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, подчеркнуто, что между Милли Меджлисом Азербайджана и Великим национальным собранием Турции существует взаимовыгодное сотрудничество как в двустороннем, так и международном плане.

На встрече были обсуждены вопросы расширения азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.