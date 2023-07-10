Украина побеждает Россию в артиллерийской войне

Издание со ссылкой на независимых аналитиков отмечает, что с июня Россия лишилась 32 гаубиц и реактивных установок, в то время как ВСУ — только восьми. По подсчетам Forbes, на начало контрнаступления, 4 июня, у Украины на бумаге было не менее 2500 крупнокалиберных орудий и пусковых установок, у России — около 4500.

Украина с начала контрнаступления уничтожила в четыре раза больше артиллерийских орудий, чем потеряла, пишет Forbes.

Украина побеждает в артиллерийской войне за счет поставленных западных систем, которые более надежны, точны и дальнобойны, чем системы советского образца, пишет Forbes. Всего ВСУ сформировали 13 артиллерийских бригад.

Кроме того, Германия, США, Норвегия и Великобритания отправили Киеву десятки контрбатарейных радаров, которые обнаруживают приближающиеся артиллерийские снаряды и ракеты, определяют источник и дают команду дружественным гаубицам и пусковым установкам открыть ответный огонь. Это делает работу российских артиллеристов чрезвычайно опасной: они вынуждены стрелять, а затем быстро уходить, чтобы не погибнуть под украинским контрбатарейным огнем. У России тоже есть дроны и радары, однако они работают не так эффективно, как западные.

Перед вторжением российская армия имела большое превосходство в количестве артиллерийских орудий. До начала войны у РФ было 5000 артиллерийских орудий — в три раза больше, чем у Украины. За 17 месяцев отстроченных боев преимущество российской армии было подорвано: ВСУ уничтожили 600 российских орудий и пусковых установок. Москва за это время вывела из строя только 200 украинских орудий.