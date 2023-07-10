Летевший в Казахстан самолет экстренно сел в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Air Astana, выполнявшего рейс по маршруту Шарм-эль-Шейх - Атырау, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту. Самолет Airbus A320 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 16:50 по местному времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из бакинских клиник.