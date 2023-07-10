Депутат, член комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 58-й армией РФ Андрей Гурулев подтвердил в эфире программы «60 минут» гибель генерал-лейтенанта Олега Цокова, сообщает BBC.

Отвечая на вопрос ведущей, Гурулев сказал, что высокопоставленный военный «геройски погиб». Он также отметил, что Цоков имел «сумасшедший авторитет в вооруженных силах» и «заслуживает громадного уважения». Гурулев также напомнил, что в сентябре генерал-лейтенант был тяжело ранен и имел право не ехать снова на фронт, однако якобы сказал: «Нет, ребята, я буду там» — и опять пошел воевать.

О гибели Цокова в захваченном Россией украинском Бердянске Запорожской области впервые сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 11 июля. Чуть позже эту информацию стали подтверждать в российских Z-каналах. Позже Андрющенко написал, что ночной ракетный удар пришелся по отелю «Дюна», в котором было размещено российское военное руководство. Он заявляет, что сейчас здание полностью разрушено, а территория вокруг него оцеплена. Олег Цоков является самым старшим по званию представителем российского командования, погибшим на войне. До этого из официальных источников было известно о гибели пяти генерал-майоров армии РФ и одного капитана 1-го ранга.