В рамках саммита состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, на которой стороны договорились продолжать наметившуюся за последнее время в отношениях позитивную повестку и сохранять каналы диалога.

Как отмечают наблюдатели, состоявшийся в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса несколько ослабил напряженность в отношениях между Грецией и Турцией - двумя членами НАТО, которые еще несколько месяцев назад находились на грани войны.

Премьер-министр Греции заявил журналистам, что нынешняя позитивная атмосфера между двумя странами служит «на пользу обоим народам». По словам Мицотакиса, единственное разногласие между Анкарой и Афинами связано с разграничением в Средиземном море континентального шельфа и зоны экономической деятельности.

В свою очередь, турецкая пресса сообщает, что министр обороны Яшар Гюлер, сопровождавший Эрдогана на саммите НАТО, провел отдельную встречу со своим греческим коллегой.

По словам источников из турецкого Министерства обороны, встреча прошла в хорошей атмосфере. Сообщается, что министры договорились о проведении дальнейших контактов.

Греческие источники сообщают, что встреча Эрдогана и Мицотакиса состоялась буквально через несколько часов после того, как стало похоже, что лидер Турции меняет внешнеполитический курс и начал движение в сторону Запада.

Как уже сообщалось, Эрдоган встретился в Вильнюсе с президентом США Джозефом Байденом и выразил готовность начать новый этап отношений между двумя странами, подтвердив свои намерения согласием снять вето на членство Швеции в НАТО.

Сообщается также, что накануне вильнюсского саммита Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и передал ему содержавшихся в Турции командиров «Азова», чем «сильно разозлил Россию».

Сам по себе факт, что президент Турции встретился после долгого перерыва с премьер-министром Греции и предпринял шаги по ослаблению напряженности в греко-турецких отношениях, является одним из признаков изменений, наблюдаемых во внешней политике Анкары.

В этой связи многие наблюдатели напоминают, что еще несколько месяцев назад Эрдоган делал в адрес Мицотакиса резкие заявления, прилюдно заявляя, что никогда с ним больше не встретится.

Wall Street Journal отмечает, что одной из причин, по которой Эрдоган решил отвернуться от России и сблизиться с Западом, является ослабление власти Владимира Путина. Еще одним поводом стали трудности, с которыми за последнее столкнулась турецкая экономика. По мнению аналитиков, преодолеть их без участия западного капитала Эрдогану будет очень сложно.