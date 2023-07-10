Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал Сергей Суровикин задержан контрразведкой в связи с мятежом Евгения Пригожина. Об этом сообщает российское издание «Верстка» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, и еще одного собеседника, который говорил на условиях анонимности.

Близкий к правоохранительным органам источник издания утверждает, что Суровикин задержан ФСБ по подозрению в причастности к организации мятежа, но по факту ему пока не предъявлено никаких обвинений. По словам другого собеседника издания, Суровикин изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель. Оба источника утверждают, что генерала допрашивают.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин «отдыхает, сейчас пока недоступен».

28 июня о задержании Суровикина писала The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к Минобороны. На следующий день информацию подтвердила Financial Times со ссылкой на три источника.