Третье за день заявление Минобороны: на границе Азербайджана и Армении неспокойно

Министерство обороны Азербайджана в среду, 12 июля, выступило с новым, третьим за день заявлением об обстреле позиций Азербайджана на границе Вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению, 12 июля с 13:50 до 17:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гызылджиг Гаракильсинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Минкенд Лачинского района и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Министерство обороны отмечает, что подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

Напомним, оборонное ведомство Азербайджана ранее в среду два раза сообщало, что 12 июля подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района Азербайджана.