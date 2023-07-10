Российские войска отходят к границам, уничтожая украинские города что готовит НАТО?
Ключевым фактором проходящего в Вильнюсе саммита НАТО стало предупреждение о том, что коллективный Запад намерен до конца защищать свои интересы в Украине и даст сокрушительный ответ на любые агрессивные действия со стороны России.
Об этом в беседе с haqqın.az рассказал литовский военный эксперт, доктор Эгидиюс Папечкис, комментируя саммит Североатлантического альянса.
Отметим, что за день до саммита страны НАТО согласовали план возможного военного ответа на гипотетическую атаку со стороны России. Речь идет о первом подобном документе, согласованном с момента окончания холодной войны между СССР и Западом.
Как рассказал Папечкис, с начала саммита стало известно о намерении ФРГ увеличить на 700 миллионов евро поставки оружия Украине.
«В частности, - уточнил литовский эксперт, - речь идет о предоставлении ВСУ пусковых установок для системы противовоздушной обороны Patriot, бронемашин типа Marder, танков Leopard 1 A5, а также артиллерийских снарядов, боеприпасов, беспилотников и пр. Президент Макрон обещает Киеву крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow радиусом действия до 300 километров. Также будет обсуждена перспектива вступления Украины в НАТО и вопросы гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Киеву как стране, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации».
По словам эксперта, до аннексии Крыма и войны 2014 года в Донбассе Запад не рассматривал Россию как угрозу своей безопасности. Несмотря на доносившиеся из Кремля антизападную риторику и реваншистские призывы, западные лидеры старались строить с Россией общую систему безопасности. Не случайно, еще со времен Бориса Ельцина они приглашали представителей российского правительства на различные конвенции и форумы Североатлантического альянса, предлагая сотрудничество с НАТО и реализацию совместных проектов.
«Но в России, видимо, это сочли за слабость, - считает Папечкис. – А потому российская политика становилась все более агрессивной, нарастали ее имперские претензии, что в конце концов привело к ничем не спровоцированной полномасштабной агрессии в отношении Украины».
По словам эксперта, участники саммита однозначно дали понять Путину, что считают Россию прямой угрозой для своей безопасности и готовы дать должный ответ на любое проявление агрессии.
«В понятии НАТО отражение агрессии предполагает не только защиту границ, но и полное уничтожение военных ресурсов агрессора, его политическое поражение, уничтожение его ВПК, лишение возможности создавать военные альянсы, потенциальные возможности угрожать и прочее, - уточнил Эгидиюс Папечкис. - Посмотрите, что сейчас происходит на украинском фронте. Российские войска постепенно отходят к своим границам, однако продолжают уничтожать ракетами с территории РФ украинские города. В случае вооруженного конфликта России с НАТО такой сценарий исключен полностью. У Путина не будет ничего, чем он мог бы угрожать Западу».
Папечкис считает, что результатом вильнюсского саммита НАТО станет еще большее усиление военной мощи Североатлантического альянса и увеличение помощи Украине. По его словам, страны НАТО увеличат на 2 процента военный бюджет, а также значительно расширят арсенал восточного фланга альянса.
«Следует понимать, что расширение НАТО (напомню, что Венгрия и Турция уже дали согласие на вступление Швеции в альянс) вызвано именно агрессивной политикой России, - утверждает эксперт. - Швеция – вовсе не такая большая страна, чтобы каким-то особым образом усилить военный потенциал НАТО. Однако вторжение России привело к тому, что страны, которые даже во времена Советского Союза предпочитали оставаться нейтральными, стали искать защиту от Москвы, пытающейся захватить бывшие советские республики и угрожающей странам Восточной Европы. Сейчас Россия для Запада – это потенциальный агрессор. В то же время западные политики не говорят об этом в «зековской» манере Дмитрия Медведева, а принимают продуманные, коллективные решения. Уже сейчас есть все возможности, чтобы дать России быстрый и адекватный ответ. Следует учитывать, что на Западе сконцентрировано более половины всего оружия в мире. В то время, как мятеж главы ЧВК "Вагнер" Пригожина, боевики которого без особых проблем за несколько часов почти дошли до МКАДа, наглядно продемонстрировал реальное состояние российской армии и уровень ее командования. Путин все еще считает, что РФ — это СССР с его 250-миллионным населением, союзниками из стран Варшавского договора и широкой поддержкой международных коммунистических движений. Ничего этого у Путина нет и в помине».
По мнению Папечкиса, для Кремля вторжение в Украину стало самоубийственным решением, повысившим вероятность ядерной войны.
«Ошибка Путина в том, что он надеялся, прикрываясь ядерным оружием, захватить Украину и диктовать свои условия Западу, - говорит эксперт. - Но никто шантажу Кремля не поддался, и никто не будет ждать, когда Россия захватит Украину и развяжет новую войну. Война в Украине закончится тяжелым поражением Москвы. А вот какими для Кремля будут политические последствия, мы скоро увидим».
Папечкис предложил не обращать внимания на заявления некоторых европейских военных о нехватке в странах альянса боевой техники и снарядов.
«Армии стран НАТО прекрасно подготовлены и вооружены, - утверждает литовский эксперт. - Генералы на то и генералы, что им всегда не хватает оружия, всегда нужны танки, артиллерия, амуниция… Это продиктовано стремлением поддерживать боевой потенциал армии на максимальном уровне, что всегда требует интенсивного насыщения оружием. Армия стран НАТО оснащена вооружением, которого нет ни у Украины, ни у России. А с вступлением в альянс Финляндии и Швеции между НАТО и Россией практически не останется нейтральных стран».
Затронув тему вероятности ядерной войны, эксперт отметил, что военная доктрина НАТО не предусматривает нанесение ядерного удара первыми.
«О том, что произойдет с РФ в случае применения в Украине ядерного оружия или, как призывают российские пропагандисты, «удара по центрам принятия решений», западные политики объяснили Путину в предельно доходчивой форме, - говорит Папечкис. - Для режима в Кремле самый главный вопрос сейчас в том, как закончить войну в Украине и удержать власть. В то же время, чтобы пустить пыль в глаза своей и мировой общественности, они периодически «включают» Дмитрия Медведева, который грозится «в два счета» покончить с Западом».
Папечкис отметил, что, вполне возможно, на саммите не будет принято решение о приглашении Киева в НАТО.
«До сих пор вся помощь Украине шла не от НАТО, как коллективной системы обороны, а от отдельных стран - США, Великобритании и других, - уточнил он. - Поэтому вопрос принятия Украины в НАТО будет решаться на другой площадке. Двери НАТО для Украины никто не закрывал, и этот вопрос будет решаться поэтапно, на основе переговоров и достижения консенсуса, как это и принято в демократических государствах».