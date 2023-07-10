Записал: Ага Гасымлы, собкор 19:28

Ключевым фактором проходящего в Вильнюсе саммита НАТО стало предупреждение о том, что коллективный Запад намерен до конца защищать свои интересы в Украине и даст сокрушительный ответ на любые агрессивные действия со стороны России. Об этом в беседе с haqqın.az рассказал литовский военный эксперт, доктор Эгидиюс Папечкис, комментируя саммит Североатлантического альянса. Отметим, что за день до саммита страны НАТО согласовали план возможного военного ответа на гипотетическую атаку со стороны России. Речь идет о первом подобном документе, согласованном с момента окончания холодной войны между СССР и Западом.

Как рассказал Папечкис, с начала саммита стало известно о намерении ФРГ увеличить на 700 миллионов евро поставки оружия Украине. «В частности, - уточнил литовский эксперт, - речь идет о предоставлении ВСУ пусковых установок для системы противовоздушной обороны Patriot, бронемашин типа Marder, танков Leopard 1 A5, а также артиллерийских снарядов, боеприпасов, беспилотников и пр. Президент Макрон обещает Киеву крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow радиусом действия до 300 километров. Также будет обсуждена перспектива вступления Украины в НАТО и вопросы гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Киеву как стране, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации». По словам эксперта, до аннексии Крыма и войны 2014 года в Донбассе Запад не рассматривал Россию как угрозу своей безопасности. Несмотря на доносившиеся из Кремля антизападную риторику и реваншистские призывы, западные лидеры старались строить с Россией общую систему безопасности. Не случайно, еще со времен Бориса Ельцина они приглашали представителей российского правительства на различные конвенции и форумы Североатлантического альянса, предлагая сотрудничество с НАТО и реализацию совместных проектов. «Но в России, видимо, это сочли за слабость, - считает Папечкис. – А потому российская политика становилась все более агрессивной, нарастали ее имперские претензии, что в конце концов привело к ничем не спровоцированной полномасштабной агрессии в отношении Украины».

По словам эксперта, участники саммита однозначно дали понять Путину, что считают Россию прямой угрозой для своей безопасности и готовы дать должный ответ на любое проявление агрессии. «В понятии НАТО отражение агрессии предполагает не только защиту границ, но и полное уничтожение военных ресурсов агрессора, его политическое поражение, уничтожение его ВПК, лишение возможности создавать военные альянсы, потенциальные возможности угрожать и прочее, - уточнил Эгидиюс Папечкис. - Посмотрите, что сейчас происходит на украинском фронте. Российские войска постепенно отходят к своим границам, однако продолжают уничтожать ракетами с территории РФ украинские города. В случае вооруженного конфликта России с НАТО такой сценарий исключен полностью. У Путина не будет ничего, чем он мог бы угрожать Западу». Папечкис считает, что результатом вильнюсского саммита НАТО станет еще большее усиление военной мощи Североатлантического альянса и увеличение помощи Украине. По его словам, страны НАТО увеличат на 2 процента военный бюджет, а также значительно расширят арсенал восточного фланга альянса. «Следует понимать, что расширение НАТО (напомню, что Венгрия и Турция уже дали согласие на вступление Швеции в альянс) вызвано именно агрессивной политикой России, - утверждает эксперт. - Швеция – вовсе не такая большая страна, чтобы каким-то особым образом усилить военный потенциал НАТО. Однако вторжение России привело к тому, что страны, которые даже во времена Советского Союза предпочитали оставаться нейтральными, стали искать защиту от Москвы, пытающейся захватить бывшие советские республики и угрожающей странам Восточной Европы. Сейчас Россия для Запада – это потенциальный агрессор. В то же время западные политики не говорят об этом в «зековской» манере Дмитрия Медведева, а принимают продуманные, коллективные решения. Уже сейчас есть все возможности, чтобы дать России быстрый и адекватный ответ. Следует учитывать, что на Западе сконцентрировано более половины всего оружия в мире. В то время, как мятеж главы ЧВК "Вагнер" Пригожина, боевики которого без особых проблем за несколько часов почти дошли до МКАДа, наглядно продемонстрировал реальное состояние российской армии и уровень ее командования. Путин все еще считает, что РФ — это СССР с его 250-миллионным населением, союзниками из стран Варшавского договора и широкой поддержкой международных коммунистических движений. Ничего этого у Путина нет и в помине».