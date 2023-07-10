Переговоры Байдена и Зеленского в Вильнюсе

Перед началом переговоров Байден заявил, что, противодействуя российской агрессии, Украина показала пример смелости всему миру. «Не только все вы, но весь ваш народ — ваши сыновья, дочери, мужья, жены и друзья. Вы просто невероятные», — сказал Зеленскому Байден.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил за поддержку США, предоставивших Украине наибольший среди всех стран мира объем помощи. «Большое вам спасибо за помощь, мы на нее очень рассчитываем. Вы должны знать, что тратите эти деньги не просто на войну, вы их тратите на наши жизни, и я думаю, что мы спасем жизни для Европы и всего мира», — сказал президент Украины.

Зеленский встречу с Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе: «Очень хорошая, сильная встреча... По крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно так значима, как это необходимо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО».

Байден заявил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

«Я надеюсь, что мы наконец покончили с мыслью о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы движемся дальше, мы движемся в правильном направлении... И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО», - сказал Байден.

Он отметил, что Украина проделала огромную работу, однако многое надо еще сделать.

Администрация президента США ранее сообщила, что Зеленский и Байден в числе прочего обсудят вопрос о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS, которые можно запускать из уже имеющихся у Киева установок HIMARS.