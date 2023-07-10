Доверенное лицо Путина уехала в страну НАТО

По информации издания, Исинбаева проживает в «роскошном комплексе» на острове Тенерифе. Журналисты пишут, что бывшая спортсменка ведет «скрытный образ жизни». Сама Исинбаева пока не комментировала эту публикацию.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом (она выигрывала золото на Играх в 2004 и 2008 годах), бронзовый призер Олимпиады-2012, многократная чемпионка мира, обладательница 28 мировых рекордов. В 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России. Министр обороны Сергей Шойгу в мае 2015 года присвоил Исинбаевой звание майора, перед этим она заключила пятилетний контракт на службу в российской армии. В ноябре 2017 года она объявила, что присоединяется к движению Putin Team, которое создал хоккеист Александр Овечкин. В феврале 2023 года Исинбаева попала под украинские санкции.