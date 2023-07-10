Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликта с Москвой из-за выдачи Украине командиров «Азова» у него нет.

«До прошлой пятницы эти командиры «Азова» находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих командиров обратно Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали», - сказал Эрдоган на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

Президент Турции также заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву командиров «Азова»: «В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет».

На просьбу одного из журналистов прокомментировать детали выдачи «азовцев» Украине Эрдоган ответил: «После этого все зависит от Зеленского. Украина взяла этих командиров и увезла их в Украину. Дальше все зависит от них».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал Анкару за решение отпустить «азовцев» в Украину и сообщил, что пока непонятно, состоятся ли переговоры Эрдогана и Путина по продлению зерновой сделки.