Записал: Джейхун Наджафов, собкор 20:36

Турция перестраивает свой политический курс с одновременно высокого уровня отношений с Россией и взаимодействия с США и ЕС в сторону поддержки политики коллективного Запада. Об этом haqqın.az сказал турецкий политолог, профессор международной политики Ильхан Узгель. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже давно дает понять европейским лидерам, что Турция возвращается к традиционному прозападному курсу.

«На данный момент Турция сблизилась с Россией настолько, насколько это было возможным, - говорит политолог. - Однако дальнейшее сближение с Москвой не сулит ей никакой пользы. На фоне тяжелого экономического положения российско-турецкий товарооборот за год вырос на 83 процента. Теперь же Эрдогану нужно улучшить изрядно испорченные по ряду причин отношения с Западом. Не случайно сразу же после победы на выборах Эрдоган начал слать позитивные жесты в адрес Брюсселя и Вашингтона. Анкара возлагает большие надежды на роль Запада в спасении турецкой экономики и, главное, ее финансовой системы». Ильхан Узгель напомнил, что турецкая экономика давно и прочно интегрирована в европейское экономическое пространство. А потому надежды на расширение торгово-экономических связей, на крупные западные инвестиции и снятие некоторых санкций в отношении Турции позволят Эрдогану в определенной мере выполнить свое предвыборное обещание и остановить инфляцию. «Что же касается предложения Турции возобновить переговоры о ее вступлении в ЕС в обмен на согласие не препятствовать вступлению Швеции в НАТО, то это ни к чему не обязывающий предлог, - считает политолог. - ЕС не может начать переговоры с Турцией, пока Анкара не выполнила выдвинутые ранее условия. Да и Эрдоган не очень-то и хочет вступать в ЕС, ибо тогда ему придется взять на себя определенные обязательства, связанные с политической сферой, правами человека и прочим. Поэтому, вопрос о возобновлении переговоров по вступлению Турции в ЕС - всего лишь предлог, чтобы продемонстрировать западным партнерам лояльность Турции».

Узгель отмечает, что возвращение Украине командиров ополчения «Азова» вызвало резко негативную реакцию России, поскольку между Москвой и Анкарой было соглашение о том, что украинцы останутся в Турции до окончания войны. В то же время никаких контрмер Россия в ее сегодняшнем тяжелейшем положении предпринять не может. «Сейчас не 2015 год, когда турецкие ВВС сбили бомбардировщик Су-24М ВКС РФ в небе сирийской провинции Латакия, - говорит Узгель. - Тогда Путин, как метко заметил один российский политолог, начал "бомбить Воронеж", то есть, наказывать собственных граждан, закрыв миллионам россиян возможность отдыхать на курортах Антальи, прекратив импорт турецких овощей и фруктов и свернув деятельность турецких строительных компаний в России…Сейчас у Путина нет ничего такого, чем он мог бы ответить Эрдогану. Думаю, к радости турецких властей, Путин не воспользуется приглашением Эрдогана и откажется от визита в Анкару в следующем месяце. Напомню, что Эрдоган сделал это приглашение сразу после того, как пригласил в страну президента Зеленского. Приглашение же Путина было продиктовано продлением зерновой сделки, которой Эрдоган очень гордится, поскольку она повысила в мире его авторитет посредника. Но сейчас Кремль не проявляет никакого интереса к продлению сделки, поскольку не видит в ней продвижения своих интересов. Но при таком раскладе и у Турции нет особого желания принимать инициатора кровавой войны в Украине, отягощенного к тому же решением Гаагского суда». Эксперт отмечает, что Россия находится в состоянии войны и зажата в тисках санкций. «Ее сейчас заботит вопрос выживания, а не санкции в отношении Турции, - считает политолог. - Так что, Путину сейчас явно не до разрыва отношений с Эрдоганом. Думаю, на треке Москва-Анкара все сохранится, как есть. Что же касается передачи командиров «Азова», то их всего пятеро и они не смогут сыграть особую роль в украинском контрнаступлении. Следовательно, нарушенное Турцией соглашение с Россией было чисто символическим жестом, желанием продемонстрировать Европе, что Турция стала ближе к Западу, а также, что прежних тесных отношений правительства Эрдогана с Москвой уже не будет. Обратите внимание, Эрдоган заявил о поддержке вступления Украины в НАТО, хотя никто его не принуждал обозначать свою позицию. Было совершенно понятно, что пока идет война, Украина ни в какой форме не может стать частью НАТО. И, тем не менее, президент Турции выразил свою позицию по этому поводу, и это был прямой политический месседж как Москве, так и Западу».