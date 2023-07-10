Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что по договоренности между лидерами Азербайджана, Армении и России российский миротворческий контингент должен находиться в Карабахском регионе Азербайджана до 2025 годa.

«В 2025 году Россия должна покинуть эту территорию. Договоренности именно в этом ключе. Я верю, что Россия останется приверженной этой договоренности», - заявил турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста о российских миротворцах.

Эрдоган добавил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также внимательно следит за этим процессом.