В Минобороны России заявили, что наемники ЧВК «Вагнер» передали российской армии свою военную технику, а также вооружение.

«Переданы более 2 тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие. Также приняты более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что «десятки единиц» техники ни разу не применялись в боевых условиях.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что его наемники испытывают большую нехватку вооружения. Пригожин требовал непосредственно от министра обороны РФ Сергея Шойгу и командующего Объединенной группировкой войск Валерия Герасимова предоставить наемникам снаряды и боеприпасы.