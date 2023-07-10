Переговоры Сахибы Гафаровой и спикера парламента Турции

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В среду, 12 июля, состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с находящейся в Азербайджане с официальным визитом делегацией во главе со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Согласно сообщению отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, сначала между спикерами парламентов состоялась встреча один на один. Нуман Куртулмуш ознакомился с экспонатами в Зале памяти Гейдара Алиева, оставил запись в Книге почетных гостей. Затем между сторонами состоялась встреча в расширенном составе.

Сахиба Гафарова поздравила председателя Великого национального собрания Турции с избранием на эту должность, отметила, что переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства на проведенных в Турции выборах было с радостью встречено и в Азербайджане. Была подчеркнута важная роль личных дружеских отношений глав государств в достижении сегодняшнего высокого уровня азербайджано-турецкого братства, единства и стратегического союзничества. Говоря о том, что между двумя странами налажены широкие связи на уровне парламентов, как и во всех сферах, Гафарова отметила, что законодательные органы успешно сотрудничают и в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Она выразила уверенность в том, что соглашение о сотрудничестве, подписанное в апреле нынешнего года между Милли Меджлисом и ВНСТ, внесет вклад в дальнейшее развитие отношений. Затем Гафарова рассказала турецкой делегации о масштабных строительных и восстановительных работах на освобожденных землях Азербайджана, о ходе мирного процесса.