Заочная перепалка между Зеленским и министром обороны Британии

«Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть толику благодарности», — сказал министр, которого цитируют британские СМИ. По словам Уоллеса, для поддержки Киева западные страны жертвуют запасами из собственных арсеналов, а «иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке».

Руководству Украины следует быть сдержаннее в оценках помощи от НАТО и чаще говорить «спасибо» за поставки вооружения, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в ответ на критику президента Украины Владимира Зеленского.

Министр обороны Британии рассказал об одной из своих поездок в Украину, когда ему выдали перечень необходимого вооружения: «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы мне вручили список».

Президент Украины отреагировал на слова Уоллеса. «Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, что он имеет в виду… Как еще нам нужно поблагодарить? Тогда пусть он мне напишет, как мне нужно поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем с утра просыпаться и благодарить министра лично», — сказал президент Зеленский.

Накануне Зеленский раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции по членству Украины в альянсе. «Беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины. При этом добавляется расплывчатая формулировка про „условия“ даже для приглашения Украины. Похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — написал Зеленский.

Он назвал такое решение «слабостью», отметив, что таким образом блок, вероятно, решил оставить возможность торговаться членством Украины в НАТО в переговорах с Россией. После этого источники Washington Post сообщили, что слова Зеленского вызвали ярость у делегации США на саммите альянса. Заявление украинского лидера оказало «большое давление» на НАТО, подтвердил высокопоставленный представитель министерства обороны одной из стран. По его словам, целью Зеленского было послать сообщение своей внутренней аудитории о готовности «бороться до конца».