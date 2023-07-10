Байден: Путин надеется победить Украину... но он ошибается

Президент США Джо Байден выступил после саммита НАТО в центре Вильнюса. Он заявил, что страны Запада не поменяют своей позиции в отношении Украины и будут продолжать поддерживать ее в борьбе против российской агрессии. Об этом сообщает BBC.

«Мы не отступим. Я говорю это со всей серьезностью. Наша преданность Украине не ослабнет. Мы будем отстаивать свободу и независимость сегодня, завтра и так долго, как это необходимо», - заявил Байден.

Он добавил, что «США создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы Украина могла защитить себя — как сейчас, так и в будущем».

По словам Байдена, Путин «думал, что наше единство пошатнется при первом же испытании»: «Он считал, что демократические лидеры окажутся слабыми. Но он думал неправильно».

По словам президента США, Путин надеется победить Украину, затягивая войну, но он ошибается. «Украина остается свободной», — сказал Байден.