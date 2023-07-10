Польские врачи приступили к обследованию Саакашвили

Группа польских врачей приступила к обследованию арестованного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом пишет Reuters.

«Мы не бросаем друзей в беде, – написал Моравецкий в Твиттере. – По моей просьбе группа польских врачей... начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили в Грузии».

Ранее Варшава предложила грузинскому правительству лечить Саакашвили в Польше. Сам Саакашвили попросил перевести его на лечение за границу.

Михаил Саакашвили был отправлен в тюрьму в 2021 году на шесть лет по обвинению в злоупотреблении властью, когда он был президентом. Его здоровье ухудшилось в тюрьме, он неоднократно устраивал голодовки и заявлял, что его отравили.