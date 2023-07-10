Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн публично заявил, что Иран стоит за попыткой нападения на посольство Израиля в Азербайджане.

По словам израильского министра, который в настоящее время находится с визитом в Сербии, разгромленная в Азербайджане террористическая ячейка финансировалась и получала инструкции из Ирана.

Коэн призвал Сербию действовать против иранских террористических группировок: «Иранский терроризм представляет собой глобальную угрозу, как мы видели в последние дни в Азербайджане с попыткой нападения на посольство Израиля в Баку, а в последние месяцы на Кипре и в Греции с попытками нападения на израильтян и евреев. Только совместная борьба с Ираном принесет результаты и не позволит ему продолжать подрыв региональной стабильности».