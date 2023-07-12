Трамп: «Байден не любит Израиль. Он даже не встречается с Нетаньяху»

«Соединенные Штаты поддерживают Израиль, но меньше, чем раньше. Если в прошлом одно плохое слово об Израиле могло вывести вас из политики, то сегодня тот же результат может иметь хорошее слово об Израиле», - сказал Трамп сторонникам Израиля, прибывшим в Нью-Джерси для участия в мероприятии.

Говоря о нынешней американской администрации, возглавляемой президентом Джо Байденом, Трамп сказал, что тот «действительно не любит Израиль. Это ясно. Он даже не встречается с Нетаньяху – первым лидером, который позвонил, чтобы поздравить его. Есть ли что-то более низкое?».

Раскритиковал бывший президент США и американское еврейство. «Очень интересное явление: в Израиле, если я буду баллотироваться, меня могут избрать премьер-министром, но в США еврейская поддержка низка. Мне нужна была 100%-ная поддержка еврейской общины [Соединенных Штатов], потому что я лидер, проявивший наибольшую близость и дружбу с Израилем. Под моим руководством отношения между Израилем и США достигли новых высот...».

Трамп также сказал, что «теперь Иран находится на пути к производству ядерного оружия, и никто ничего не делает. Я знаю, что Израиль этого не допустит».