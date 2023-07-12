Британец стал жертвой вымогателей в Азербайджане
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по делу Эльнары Насреддиновой и Ясамен Мамедовой, обвиняемых в вымогательстве денег путем запугивания гражданина Великобритании.
Как стало известно haqqın.az, на заседании были уточнены анкетные данные обвиняемых. Рассмотрение дела назначено на 26 июля.
Эльнара Насреддинова и Ясамен Мамедова признаны виновными по статье 182.3.2 (вымогательство организованной группой с целью получения имущества в крупном размере) УК Азербайджана. Потерпевшим по уголовному делу признан гражданин Великобритании Грир Кристофер.