Союзники по НАТО просили Зеленского «остыть»

Лидеры стран НАТО во время ужина в Вильнюсе вечером 11 июля попросили президента Украины Владимира Зеленского «остыть» после того, как он назвал «абсурдным» нежеланием предоставить Украине четкие сроки вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, во время ужина, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, лидеры стран НАТО предложили Зеленскому взглянуть на ситуацию в целом, ему пообещали вероятное членство Украины в альянсе в будущем, а страны G7 заявили, что предоставят свои гарантии безопасности.

Перед приездом в Вильнюс Владимир Зеленский обвинял страны НАТО в «слабости» из-за неопределенности по членству Украины в альянсе. Президент Украины назвал «беспрецедентным и абсурдным», что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Украины в альянс.