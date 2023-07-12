России не вернут заблокированные активы, пока...

Российские активы в странах «Большой семерки» (G7) будут заморожены до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине, говорится в заявлении группы, принятом в Вильнюсе.

«Мы вновь подтверждаем, что, в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — подчеркивается в документе.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Главы этих государств также заявили о необходимости создания международного механизма для возмещения ущерба Украине и выразили готовность изучить варианты его разработки.