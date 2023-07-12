Американцы оптимистично настроены в азербайджано-армянском вопросе
Азербайджан и Армения сузили круг нерешенных вопросов, сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.
«…Мы с нетерпением ожидаем следующей встречи между министрами Армении и Азербайджана. Когда мы говорим, что мир в пределах досягаемости, это означает, что они добились значительного прогресса по ряду вопросов. Даже на последней встрече они сузили круг вопросов, которые остаются нерешенными. И поэтому мы думаем, что с уменьшающимся числом вопросов, которые предстоит решить, мирный договор в пределах досягаемости», - пояснил он.