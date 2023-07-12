Обмен территории Украины на статус: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность каких-либо компромиссов относительно будущего членства Украины в НАТО в контексте возможных переговоров с Россией по территориям. Слова Зеленского приводит «Европейская правда».

На пресс-конференции 12 июля по итогам Вильнюсского саммита НАТО Зеленский прокомментировал информацию, что США и Германия якобы умышленно уклоняются от предоставления Украине четких временных рамок вступления в Североатлантический альянс на случай, если вопрос членства станет объектом переговоров с РФ.

«Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца, но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, в котором живет один дед. Мы не отдадим наших территорий и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры», - заявил Зеленский.