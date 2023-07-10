Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал уникальный снимок

BBC передает, что на фотографии запечатлен облачный комплекс Ро Змееносца – центр образования звезд, расположенный в 390 световых годах от Земли. Этот снимок дает ученым уникальную возможность рассмоотреть данную область космоса в мельчайших деталях.

У некоторых из звезд есть характерные тени околозвездных дисков — признак того, что вокруг них могут в конечном итоге образоваться планеты. На снимке также отчетливо видны красные струи водорода. «Это происходит, когда звезда впервые прорывается через свою исходную пылевую оболочку, выбрасывая в космос пару встречных струй – подобно младенцу, впервые протягивающему руки навстречу миру», — говорится в заявлении NASA.

В июле американское аэрокосмическое агентство празднует год работы «Джеймса Уэбба» - самой мощной из когда-либо построенных орбитальных обсерваторий. За это время он прислал на Землю уникальные снимки, позволяющие заглянуть во времена формирования Вселенной и галактик.

Телескоп был запущен в декабре 2021 года из Французской Гвианы в рейс на 1,5 млн км в регион, называемый второй точкой Лагранжа. «Джеймс Уэбб» представляет собой уникальную обсерваторию с позолоченным зеркалом диаметром в 6,5 м. В отличие от своего предшественника «Хаббла», он наблюдает инфракрасный свет, что позволяет ему заглянуть ближе к началу времени и эффективнее проникать сквозь пылевые облака, где формируются звезды и планетарные системы. Телескоп был создан в NASA при участии Европейского и Канадского космических агентств и обошелся в 10 млрд долларов.