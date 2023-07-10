Что происходит на украинских фронтах?

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска «сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях». «Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои», — написала она в соцсетях.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что происходит на поле боя.

Вместе с тем, по словам Маляр, украинские войска успешно наступали на южном фланге около Бахмута. «Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах», — утверждает замминистра.

О ситуации на южном направлении Маляр сообщает, что там ВСУ «продолжили наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях». О каком-либо продвижении в этом районе Маляр не пишет, но отмечает, что «военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки до последующих действий».

«За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонные возможности врага, — утверждает Маляр. — Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами число вражеских обстрелов сейчас снизилась».