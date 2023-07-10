Байден знает, что именно нужно Украине

Украине больше всего нужны артиллерийские снаряды. Так президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможности передачи Украине баллистических ракет класса «земля-земля».

Журналист Bloomberg спросила у президента США перед отлетом из Вильнюса, рассматривает ли он вопрос передачи Украине таких ракет.

«Да, но они уже имеют эквивалент ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды. Мы над этим работаем», – ответил Байден.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не знает, когда Украине дадут дальнобойные ракеты ATAСMS. Ранее западные издания сообщали, что эта тема обсуждалась в администрации Байдена. По мнению журналистов, передача этих вооружений рассматривается из-за проблем с контрнаступлением Украины, которое продвигается медленнее, чем это ожидалось.