Генерал Попов резко раскритиковал военное руководство России

Попов рассказал, что его отстранили от командования после того, как он «на самом верху» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии: «отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовая гибель и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника».

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерал-майора российской армии Ивана Попова, в котором тот резко критикует военное начальство России, отстранившее его от должности командующего 58-й армией Южного военного округа.

Генерар-майор сообщает, что у него «возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было или смолчать или смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами».

«Высказал это на самом высоком уровне откровенно, предельно жестко, - заявил Попов. - В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня из распоряжения, от меня избавились».

Попов не уточняет, каких именно «старших начальников» он имеет в виду, однако далее говорит только об одном человеке, видимо, инициировавшем приказ о его увольнении. Кроме того, Попов упоминает «старшего начальника», который, по словам генерала, нанес удар в спину армии.

На этой неделе американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что глава Генштаба РФ Валерий Герасимов уволил Попова, поскольку тот предлагал организовать ротацию российских войск на западе Запорожской области.

«Нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие Вооруженных Сил Украины, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент», — утверждает российский генерал.

Попов не уточнил, что будет с ним дальше. Он отметил, что ждет распоряжения начальства о своей дальнейшей военной судьбе.

По данным британской разведки, 58-я общевойсковая армия сейчас действует в Запорожской области, где продолжается контрнаступление ВСУ. В своем обращении Попов также упоминает Запорожье.