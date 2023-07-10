Передачу Украине F-16 Лавров назвал «ядерной угрозой» России

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», — заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия, Лавров напомнил, что сценарии применения такого оружия четко определены в Военной доктрине России. «Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями», — добавил министр.