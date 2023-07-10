Один из крупнейших в мире инвестфондов понес миллиардные убытки

По итогам 2022 года суммарные убытки Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) составили 11 миллиардов долларов. Прямые убытки (превышение расходов над доходами, уменьшение материальных и денежных ресурсов) оказались на уровне 9,8 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Главными причинами этого стали рост мировой инфляции, финансовый и энергетический кризисы, а также общий спад глобального фондового рынка на фоне негативных последствий российско-украинской войны. 2021 год саудовский госфонд завершил с прибылью в размере 81,8 миллиарда риялов, или примерно 21,8 миллиарда долларов с учетом нынешнего курса валют.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии - один из крупнейших мировых инвесторов. В настоящее время его руководство активно вкладывает денежные средства в самые разные сферы — от производства видеоигр и электромобилей до финансирования строительства новых экологичных городов в пустыне.