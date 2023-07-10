После Баку госсекретарь Ватикана прилетел в Ереван и встретился с Пашиняном

По завершении визита в Азербайджан государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прибыл в Ереван, где встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.

Согласно сообщению пресс-службы армянского премьера, Паролин выразил готовность содействовать установлению мира и стабильности в регионе, а также решению гуманитарных проблем.

В ходе встречи Пашинян и Паролин обсудили двусторонние отношения и региональные процессы, ведущиеся переговоры о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном.

В рамках визита в Армению Пьетро Паролин также встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и католикосом всех армян Гарегином II.

10 июля госсекретарь Ватикана побывал в Азербайджане, где провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукуром Пашазаде.