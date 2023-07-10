В Украине масштабная тревога. Гремят взрывы
В Киеве и ряде областей Украины ночью 13 июля объявлена воздушная тревога, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога объявлена почти во всех областях областей Украины, кроме Одесской и Харьковской.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения россиянами ракет типа «Калибр» и ударных беспилотников.
Позже тревога распространилась на западные области. В Воздушных силах сообщили, что «Калибры» направляются на Запад.
Во время воздушной тревоги ночью, 13 июля, в Киеве слышались звуки взрывов. Работали силы ПВО.
По данным Киевской областной военной администрации, в воздушном пространстве зафиксированы беспилотники, силы ПВО работают по враждебным целям. В Киевской городской военной администрации также подтвердили работу сил ПВО в украинской столице.
В Хмельницкой области ночью 13 июля также раздались звуки взрывов.