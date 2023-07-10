Неутомимый Байден уже в Финляндии

Президент США Джо Байден в среду, 12 июля, прибыл в Финляндию, которая в апреле вступила в НАТО. Он встретится с президентом страны Саули Ниинисте, с главой финского кабинета Петтери Орпо, а также с премьер-министрами других стран Северной Европы: Ульфом Кристерссоном (Швеция), Йонасом Гаром Сторе (Норвегия), Метте Фредериксен (Дания) и Катрин Якобсдоттир (Исландия).

Agence France-Presse передает, что Байден станет первым президентом США, посетившим Хельсинки после саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным, состоявшегося пять лет назад. Главной темой переговоров между Байденом и лидерами стран Северной Европы станет сотрудничество в сфере безопасности, экологии и технологий.

Финляндия станет последней остановкой в европейском турне Байдена перед возвращением в Вашингтон. В понедельник в Лондоне он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, а затем принял участие в вильнюсском саммите НАТО.