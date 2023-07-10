Зеленский об итогах саммита в Вильнюсе: Украина будет в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Североатлантический альянс, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в альянсе энергично приближает это», – цитирует BBC Зеленского.

По словам Зеленского, он возвращается в Украину с хорошими результатами – новыми контрактами по поставке оружия, в том числе ракет, бронетехники и артиллерии. «Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень «Большой семерки». На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими», – добавил он.