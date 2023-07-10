Пентагон перебрасывает подкрепление на военные базы США в Сирии
Военная колонна американской армии проследовала из Ирака в Сирию через КПП «Эль-Валид», сообщает Anadolu со ссылкой на местные источники.
Согласно информации, до 100 транспортных средств направились к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют боевики YPG (сирийское крыло террористов PKK).
По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер. Защиту колонны с воздуха обеспечивали вертолеты.