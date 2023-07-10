Макрону прислали посылку с человеческим пальцем
Анонимное письмо с отрезанным человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец. Личность человека, которому принадлежит этот фрагмент тела, установлена, но не разглашается, сообщает Valeurs Actuelles.
Фрагмент человеческого тела передали правоохранителям, которые поместили его в холодильник.
Служба безопасности президента Франции установила личность владельца пальца. Его личность не разглашается. Елисейский дворец не комментирует произошедшее. Письмо с отрезанным пальцем пришло в резиденцию Эммануэля Макрона в преддверии национального праздника - Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.