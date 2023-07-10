Москва нежно любила своих «музыкантов» и делала им щедрые подарки – достаточно посмотреть на номенклатуру военной техники, которые она теперь забирает взад. Сотни танков Т-90, Т-80, Т-72Б, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и многое другое. О двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения и говорить не приходится, на фоне остального это так, «семечки на сдачу».

Почти две недели прошло с момента мятежа Вагнера, почти две недели Кремль вел с Пригожиным и командованием «музыкантов» закулисные переговоры – и вот теперь решил приступить к разделу имущество. Пока – только в России, поскольку что будет со складами «Вагнера» в Сирии, Судане и Центральноафриканской республике – совершенно непонятно.

Как непонятно и то, что ожидает «музыкантов» в дальнейшем. Ребрендинг – понятно, в устах первого лица России «Вагнер» теперь слово чуть ли не ругательное, Владимир Путин избегает произносить его вслух, а потому название обязательно поменяют. А вот с переподчинением ЧВК возникли явные проблемы. Во всяком случае, в открытых источниках нет даже намеков на то, какое ведомство займется трудоустройством «вагнеров».

Российское министерство обороны попыталось было наложить руку на «музыкантов» и их складыбазы в Сирии, но, судя по всему, получилось не очень. Во всяком случае, в Кремле эта инициатива одобрения и поддержки не получила, а потому операция было по-быстрому свернута. А до Судана, ЦАР и других зарубежных мест базирования ЧВК «Вагнер» у российской военной возможностей дотянуться нет. Как нет и санкции на такие действия.