Кремль не отказывается от «Вагнера» камо грядеши?
Российское Министерство обороны объявило, что приняло более 2 тысяч единиц вооружения, которые находились в распоряжении подразделений ЧВК «Вагнер».
Москва нежно любила своих «музыкантов» и делала им щедрые подарки – достаточно посмотреть на номенклатуру военной техники, которые она теперь забирает взад. Сотни танков Т-90, Т-80, Т-72Б, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и многое другое. О двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения и говорить не приходится, на фоне остального это так, «семечки на сдачу».
Почти две недели прошло с момента мятежа Вагнера, почти две недели Кремль вел с Пригожиным и командованием «музыкантов» закулисные переговоры – и вот теперь решил приступить к разделу имущество. Пока – только в России, поскольку что будет со складами «Вагнера» в Сирии, Судане и Центральноафриканской республике – совершенно непонятно.
Как непонятно и то, что ожидает «музыкантов» в дальнейшем. Ребрендинг – понятно, в устах первого лица России «Вагнер» теперь слово чуть ли не ругательное, Владимир Путин избегает произносить его вслух, а потому название обязательно поменяют. А вот с переподчинением ЧВК возникли явные проблемы. Во всяком случае, в открытых источниках нет даже намеков на то, какое ведомство займется трудоустройством «вагнеров».
Российское министерство обороны попыталось было наложить руку на «музыкантов» и их складыбазы в Сирии, но, судя по всему, получилось не очень. Во всяком случае, в Кремле эта инициатива одобрения и поддержки не получила, а потому операция было по-быстрому свернута. А до Судана, ЦАР и других зарубежных мест базирования ЧВК «Вагнер» у российской военной возможностей дотянуться нет. Как нет и санкции на такие действия.
В Кремле сейчас идет ожесточенная аппаратная грызня по поводу того, кому будут подчинены «музыканты». Поскольку ЧВК – крайне мощный ресурс, автоматически повышающий аппаратный вес его владельца. На столе в главном кабинете России сейчас как минимум несколько предложений от тех, кто принял решение поучаствовать в этом тендере – от ГУ ГШ (бывшее ГРУ) до людей из ближнего круга российского президента. И в каждом из этих предложений – набор рецептов того, «как нам обустроить Вагнер к вящей славе России и ее президента».
Но у Владимира Путина по этому вопросу мнение еще не сформировалось. Пока ему понятно только, что переподчинять «вагнеров» военным нельзя, ничего хорошего из этого не выйдет, не справятся они со столь тонким инструментом. Или, того хуже, новый мятеж спровоцируют. Изъятие у них вооружения на российской территории – вот максимум, который позволили в Кремле Шойгу и Герасимову.
Все остальное – покрыто завесой тайны. Возможно, окончательное решение состоится к 27 июля нынешнего года, когда в Санкт-Петербурге откроется саммит «Россия-Африка», ведь африканским «стратегическим партнерам» Москва должна что-то предложить в сфере безопасности. Возможно – чуть позже или чуть раньше. Гадать в данном случае бесполезно. Важно одно – от «Вагнера» Кремль не откажется. Слишком уж удобным оказался этот интерес для достижения задач, о которых российские правящие круги предпочитают не говорить вслух.