Первыми вакансии учителя выберут члены семей шехидов
13 июля 11 004 кандидата в учителя начальных классов и 3 255 кандидатов в учителя по музыке были приглашены на экзамены конкурса по приему на работу учителей.
Напомним, что тесты охватывают даты 11-15 июля. На экзамен кандидатам дается 150 минут.
В текущем году посредством конкурса планируется набор 10 000 учителей.
Подчеркнем, что в выборе вакансий в первую очередь будут участвовать члены семей шехидов.
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