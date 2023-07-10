Беседовал: Фархад Мамедов, собкор 10:34

Со 2 по 6 октября столица Азербайджана примет 74-й Международный конгресс астронавтики. Организационный комитет, созданный по распоряжению президента Ильхама Алиева, продолжает подготовку к этому престижному международному мероприятию. Компания EKM Global Consulting GmbH, основанная в Германии азербайджанским бизнесменом Эльшаном Мусаевым, будет представлена на конгрессе своим стендом. Совместно с Национальной академией авиации компания Мусаева EKM Global Consulting GmbH готовится выступить с докладом о роли цифровых двойников в управлении инфраструктурами. Напомним, что компания EKM Global Consulting, о деятельности которой не раз писал haqqin.az, впервые в Азербайджане подготовила совместно с ОАО «Азеришыг» мобильную 3D-карту электросетевой инфраструктуры страны. Этот проект позволил улучшить электронное управление сетевой инфраструктурой и реализовать перспективные планы развития на 3D-карте. По просьбе haqqin.az, Эльшан Мусаев ответил на наши вопросы.

- Во-первых, об участии компании EKM Global Consulting GmbH в Международном конгрессе астронавтики. Соответствует ли профиль компании повестке конгресса? И каковы в целом связи между космонавтикой и цифровыми двойниками? - Прежде всего, позвольте сказать, что традиционный ежегодный Международный конгресс астронавтики является очень престижным международным мероприятием, на котором представляют инновации, связанные с изучением космоса и сферами его применения. Проведение этого мероприятия в Азербайджане является очень важным событием. Считаю, что 74-й конгресс, который пройдет в Баку, внесет важный вклад в развитие космической отрасли в Азербайджане. Что же касается Вашего вопроса, то в последние годы компания EKM Global Consulting концентрировала свою деятельность, в основном, на создании цифровых двойников и продвижении проектов, связанных с областями их применения. Мы стараемся продемонстрировать важность использование таких инструментов, в том числе, полученной с помощью аэрофотосъемки информации, в самых разных областях - от инфраструктурных сетей до создания цифровых двойников целых городов и даже стран, от формирования новых направлений бизнеса, усовершенствования административно-хозяйственного управления, гибкого и эффективного механизма до принятия решений в самых разных сферах экономики. Полагаю, что Азербайджан должен пойти по пути ведущих стран мира и безотлагательно предпринять шаги по использованию и применению новых цифровых технологий. С этой точки зрения проведение в Баку Международного конгресса астронавтики считаю прекрасной возможностью. Прежде всего, потому что в рамках конгресса, в числе прочего, состоятся дискуссии о спутниковых данных и их использовании, а также о применении данных, полученных бортовыми датчиками. Отмечу, что EKM Global Consulting не будет участвовать в этом конгрессе отдельно, как компания. Вместо этого в рамках сотрудничества с Национальной академией авиации Азербайджана мы готовимся выступить с докладом о роли цифровых двойников в управлении инфраструктурой. В ходе обсуждений в марте и апреле нынешнего года, Академия предложила подготовить абстракт (тезис) на данную тему. Мы его подготовили и представили в оргкомитет конгресса. Там его просмотрели, одобрили и дали «добро» на наше участие и выступление на мероприятии. Сейчас мы работаем над презентационными материалами. Должен сказать, что в мире реализуется много проектов в этой сфере, но, к сожалению, Азербайджан не располагает опытом использования цифровых двойников в управлении инфраструктурой, вследствие чего мы не смогли найти даже небольшую модель для использования ее в нашей презентации. - Недавно Вы были избраны в Совет директоров Всемирного совета геопространственной индустрии (WGIC) в качестве представителя EKM Global Consulting. Что бы Вы могли рассказать об этой организации и о Вашем присутствии в ее рядах? - Спасибо за вопрос! Действительно, на ежегодном собрании Всемирного совета геопространственной индустрии, проходившем в мае в Амстердаме, EKM Global была принята в члены совета, а я избран членом правления данной организации. Считаю это фантастическим результатом, поскольку в правлении этой организации, являющейся выборным органом, представлены президенты и вице-президенты мировых компаний-гигантов геопространственной индустрии, а также наиболее авторитетные представители развитых стран мира. А я, соответственно, стал первым азербайджанцем, представленным в этой влиятельной структуре. Вкратце могу сказать, что WGIC — это международная ассоциация компаний и некоммерческая структура, осуществляющих создание всей цепочки стоимости геопространственной экосистемы. Думаю, сам факт, что во WGIC представлены такие мировые гиганты, как Hexagon, MAXAR, Microsoft, Terra, TOMTOM, говорит сам за себя. Лично для меня и компании EKM Global работа в этой структуре очень важна с точки зрения установления новых партнерских отношений и использования опыта ведущих компаний в геопространственной отрасли. Будучи представленным в этой организации, я постараюсь привнести полученный опыт и в Азербайджан. В настоящее время WGIC находится на этапе трансформации и особое значение придает преподаванию и обучению, а также интеграции в бизнес геопространственных данных. Я бы сказал, что получение геопространственной информации и создание с её помощью цифровых двойников имеет неограниченные области для применения. Речь идет о принципиально новых технологиях, и Азербайджан не должен медлить с их внедрением.

- Haqqin.az ранее подробно писал о проекте, который Вы осуществляли с «Азеришыг». Каково нынешнее состояние сотрудничества между EKM Global Consulting и «Азеришыг»? Ведется ли работа над новыми проектами? - Хочу отметить, что сайт haqqin.az сыграл большую роль в освещении проекта, который мы реализовали совместно с «Азеришыг», за что я глубоко признателен Вашему медиаресурсу. Подготовленные Вами материалы очень помогают в нашей деятельности. К слову, когда недавно нужно было отправить презентацию о проекте в одну из организаций, я отобрал и отправил материалы, опубликованные именно на сайте haqqin.az. Они произвели большое впечатление и интерес к этим проектам возрос. Первый этап сотрудничества EKM Global с «Азеришыг» близится к завершению, мы уже передали все ресурсы ОАО для создания трехмерной мобильной картографической системы электросетевой инфраструктуры. В настоящее время у «Азеришыг» есть специальное оборудование, программное обеспечение и сотрудники, прошедшие у нас обучение и практику. Как вы знаете, в «Азеришыг» создан Центр управления цифровыми сетями, укомплектованный профессиональными кадрами, которые, не сомневаюсь, смогут успешно продолжить проект. В рамках этого проекта была сфотографирована и нанесена на мобильную 3D-карту сетевая инфраструктура общей протяженностью около 3.500 километров. Без учета Нахчывана и освобожденных территорий, общая протяженность линий электропередач, существующих в Азербайджане, достигает 55-60 тысяч километров. Специалисты «Азеришыг» уже имеют опыт и возможности нанести все это на цифровую карту. Что же касается компания EKM Global, то в настоящее время мы работаем над тем, чтобы принять участие в более масштабных проектах, осуществляемых на территории Азербайджана. Насколько я знаю, Всемирный банк рекомендовал подготовить единую мобильную 3D-карту страны. Ее подготовка действительно очень важна, поскольку речь идет о создании широких возможностей для улучшения управления инфраструктурой.