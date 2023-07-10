У Зеленского рассказали о трех вариантах завершения войны

В Офисе президента озвучили три варианта окончания войны, которые включают выигрыш или проигрыш Украины или вероятный "Минск-3". Об этом шла речь во время интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Есть только три варианта конца войны. Первый: мы выиграли - и таким образом есть государство Украина, которое будет доминировать в регионе в полном объеме и соответственно иметь очень четкие партнерские отношения. Сможет модернизировать армию и иметь эффективную армию", - сказал он.

По словам Подоляка, параллельно с этим будет зона демилитаризации с Российской Федерацией, РФ лишат ракет определенной дальности, а также будет проведен саммит по контролю над ядерными арсеналами России.

Вторым вариантом может быть проигрыш Украины - и "тогда Украина просто постепенно будет умирать" в течение нескольких лет.

"Есть третий вариант - посередине: мы не проиграли, но есть линия разграничения - "Минск-3". Это означает, что вы просто будете умирать очень медленно. Будут подключать вам аппарат, который будет поддерживать вашу жизнь", - сказал советник руководителя ОП.

По его мнению, это будет означать, что государственности в Украине уже не будет существовать. "Поэтому все остальное - это попытка найти какие-то альтернативные элементы, которые позволят что-то где-то продолжить... У нас с вами варианты очень простые - выиграть или проиграть", - считает Подоляк.