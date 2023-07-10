Прокурор потребовал отправить «Шляпу Захида» обратно за решетку

Прокурор подал апелляционную жалобу на решение суда выпустить на свободу бывшего старшего офицера управления внутренней безопасности, образования и научных исследований Министерства обороны Азербайджана Захида Нифталиева и осужденного вместе с ним Эльсевера Нифталиева.

Гособвинитель требует отменить приговор суда первой инстанции и обвинить З.Нифталиева и Э.Нифталиева в получении взятки в крупном размере. Жалоба будет рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что Захиду Нифталиеву было предъявлено обвинение во взяточничестве в крупном размере по предварительному сговору и злоупотреблении должностными полномочиям. Тертерский военный суд переквалифицировал деяние на статью 312.1 (подстрекательство к даче взятки).

После этого Захиду Нифталиеву выписали штраф в размере 10 тыс. манатов, отменили меру пресечения в виде ареста и освободили в зале суда.

Обвиняемый прапорщик Эльсевер Нифталиев был оправдан, поскольку в его действиях не нашли состава преступления.

Следует отметить, что З.Нифталиев считался близким человеком экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова. Он был известен под прозвищем "Шляпа Захид".