Алиев поздравил президента Черногории

«От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Черногории, передаю наилучшие пожелания.

Нас радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией. Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений между нашими странами, сотрудничества в ряде сфер, в частности, в энергетическом и транспортном секторах.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия для укрепления наших традиционно дружеских отношений, полного использования потенциала, представляющего взаимный интерес сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Черногории – постоянного благополучия и процветания», - говорится в тексте письма.