Новая технология приготовления бургеров McDonald’s в Азербайджане

Тамилла Алиева, собкор 11:35

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's недавно объявила об изменении рецептуры и технологии приготовления практически всех бургеров, включая «Биг Мак», «Двойной чизбургер» и «Роял чизбургер». Теперь любители бургеров могут насладиться обновленными блюдами и в ресторанах сети McDonald's в Азербайджане. Организовав 21 июня медиатур, McDonald's ознакомил представителей СМИ с обновленными впервые в истории этой прославленной сети бургерами, которые украшают меню ее ресторанов. Помимо дегустации новых блюд, журналисты получили возможность воочию понаблюдать в ресторане McDonald's, расположенном в 1054-м квартале Тбилисского проспекта Ясамальского района Баку, за всем производственным процессом - от приема продуктов до выдачи посетителям готовой еды.

Вначале директор ресторана Илькин Шабанов ознакомил журналистов со всей информацией, связанной с жестким соблюдением правил и условий гигиены. После того, как каждый журналист подписался в санитарной книжке, нам выдали одноразовые халаты и головные уборы и позволили войти за кулисы крупнейшей в мире сети быстрого питания, чтобы, не пропуская ни одной детали, увидеть процесс приготовления самой популярной в мире еды. Продукты, в соответствии с видом и инструкциями по хранению, помещают в холодильные и морозильные камеры. Сопровождавший нас начальник отдела контроля качества Анар Османов рассказал, что с прошлого года в сети ресторанов McDonald's внедрен проект цифровой безопасности пищевых продуктов, благодаря которому при малейшем изменении температуры хранения продуктов мгновенно включается система оповещения, позволяющая в считанные секунды устранить проблему. Отметим, что с целью развития производства местной сельскохозяйственной продукции McDonald's наряду с молочной и овощной продукцией с недавнего времени начал сотрудничать с местным производителем соусов. Это не может не радовать, так как помимо гарантий высокого качества продуктов местного производства, расширение сотрудничества с азербайджанскими производителями является вкладом в экономику Азербайджана.

Представитель McDonald's уточнил, что руководство сети с особой тщательностью подходит к отбору компаний-поставщиков, которые должны иметь международные сертификаты. Помимо этого, несколько раз в году поставщики сети проходят аудит со стороны McDonald's. В ресторане также установлена небольшая «фабрика» Coca-Cola - глобального партнера McDonald's. Многие из нас не знали, что напитки, заказанные посетителями, готовятся в самом ресторане. Затем очередь доходит до отдела приготовления пищи. В производственном отделе ресторана каждый участок оцифрован, поступающие заказы сортируются и распределяются. Анар Османов рассказывает, что мясо для бургеров готовится по новой усовершенствованной технологии, чтобы их можно было подавать посетителям неизменно горячими и вкусными. Что касается булочек, которые также готовятся по новому рецепту, то они придают классическим бургерам особый вкус. Секрет в том, что отныне McDonald's использует больше карамелизированных булочек, метод приготовления которых обеспечивает их более интенсивное подрумянивание.