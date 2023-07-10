Новая технология приготовления бургеров McDonald’s в Азербайджане
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's недавно объявила об изменении рецептуры и технологии приготовления практически всех бургеров, включая «Биг Мак», «Двойной чизбургер» и «Роял чизбургер».
Теперь любители бургеров могут насладиться обновленными блюдами и в ресторанах сети McDonald's в Азербайджане.
Организовав 21 июня медиатур, McDonald's ознакомил представителей СМИ с обновленными впервые в истории этой прославленной сети бургерами, которые украшают меню ее ресторанов. Помимо дегустации новых блюд, журналисты получили возможность воочию понаблюдать в ресторане McDonald's, расположенном в 1054-м квартале Тбилисского проспекта Ясамальского района Баку, за всем производственным процессом - от приема продуктов до выдачи посетителям готовой еды.
Вначале директор ресторана Илькин Шабанов ознакомил журналистов со всей информацией, связанной с жестким соблюдением правил и условий гигиены. После того, как каждый журналист подписался в санитарной книжке, нам выдали одноразовые халаты и головные уборы и позволили войти за кулисы крупнейшей в мире сети быстрого питания, чтобы, не пропуская ни одной детали, увидеть процесс приготовления самой популярной в мире еды.
Продукты, в соответствии с видом и инструкциями по хранению, помещают в холодильные и морозильные камеры. Сопровождавший нас начальник отдела контроля качества Анар Османов рассказал, что с прошлого года в сети ресторанов McDonald's внедрен проект цифровой безопасности пищевых продуктов, благодаря которому при малейшем изменении температуры хранения продуктов мгновенно включается система оповещения, позволяющая в считанные секунды устранить проблему.
Отметим, что с целью развития производства местной сельскохозяйственной продукции McDonald's наряду с молочной и овощной продукцией с недавнего времени начал сотрудничать с местным производителем соусов. Это не может не радовать, так как помимо гарантий высокого качества продуктов местного производства, расширение сотрудничества с азербайджанскими производителями является вкладом в экономику Азербайджана.
Представитель McDonald's уточнил, что руководство сети с особой тщательностью подходит к отбору компаний-поставщиков, которые должны иметь международные сертификаты. Помимо этого, несколько раз в году поставщики сети проходят аудит со стороны McDonald's.
В ресторане также установлена небольшая «фабрика» Coca-Cola - глобального партнера McDonald's. Многие из нас не знали, что напитки, заказанные посетителями, готовятся в самом ресторане.
Затем очередь доходит до отдела приготовления пищи. В производственном отделе ресторана каждый участок оцифрован, поступающие заказы сортируются и распределяются. Анар Османов рассказывает, что мясо для бургеров готовится по новой усовершенствованной технологии, чтобы их можно было подавать посетителям неизменно горячими и вкусными.
Что касается булочек, которые также готовятся по новому рецепту, то они придают классическим бургерам особый вкус. Секрет в том, что отныне McDonald's использует больше карамелизированных булочек, метод приготовления которых обеспечивает их более интенсивное подрумянивание.
«С обновленным рецептом изменился и внешний вид булочек, - рассказывает начальник отдела контроля качества. - Они стали мягче и ярче. В то же время в «Биг Мак» теперь добавляют больше соуса, чтобы сделать его вкус еще более насыщенным».
Во всех ресторанах McDonald’s используются фритюрницы новейшего поколения со встроенной системой автоматической фильтрации масла, позволяющей фильтровать масло в отдельной секции, пока готовка в остальных ваннах продолжается. Кроме того, доступна также и система автодолива, которая автоматически по мере необходимости подкачивает масло из емкости, исключая необходимость доливать ее в ванну вручную. Для каждого продукта предусмотрена отдельная секция фритюра. Продукты не смешиваются. Качество масла проверяется ежедневно, в первую очередь визуально: если цвет неподходящий, масло сразу меняют. Кроме того, масло во всех секциях фритюра два раза в день проверяется с помощью лакмусовых бумажек. Если кислотность превышает 1%, то масло тут же меняют. В McDonald's используют высокоолеиновое подсолнечное масло дорогого сорта. После нескольких применений масло фильтруют.
Анар Османов говорит, что это сорта подсолнечного масла, специально приготовленные для сети ресторанов McDonald's. Жиры при приготовлении мяса не используются вообще, зато добавляется лук.
«Приготовление мяса — важный процесс, - комментирует Анар Османов. - По обновленному рецепту лук добавляется сразу на мясо после его жарки на гриле, что делает мясо сочнее и придает ему вкус жареного лука. Одно из изменений рецептуры в том, что на гриле одновременно жарится до шести мясных котлет вместо восьми. Это позволяет мясу оставаться более сочным и горячим. Масло в этом процессе никак не участвует. Это делает бургеры еще более аппетитными. Степень сжатия мяса увеличена, чтобы оно оставалось нежным, но в то же время сохраняло температуру жарки».
По завершению тура представители McDonald’s отметили, что в ближайшее время также планируется организация целого ряда пресс туров на различные заводы поставщиков пищевой промышленности, где участники пресс тура смогут воочию понаблюдать за процессом производства продукции, используемой в ресторанах McDonald’s в Азербайджане.