Алиев ведет переговоры с министром обороны Израиля ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщает официальный сайт главы государства.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере.

Стороны также отметили важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.