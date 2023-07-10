Алиев ведет переговоры с министром обороны Израиля ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял министра обороны Израиля Йоава Галанта, сообщает официальный сайт главы государства.
На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере.
Стороны также отметили важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.
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