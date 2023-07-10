Названа численность населения Азербайджана
Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 июня 2023 года составила 10 148 057 человек (за исключением населения на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент).
Как сообщили в Государственном комитете по статистике, 54,6% населения составляют городские жители, 45,4% - сельские жители, 49,8% - мужчины, 50,2% - женщины.
Также сообщается, что в январе-мае текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 46 544 новорожденных.
53,1% новорожденных - мальчики, 46,9% - девочки. Среди новорожденных 1360 двойняшек, 72 - тройняшки и 4 - четверняшки.