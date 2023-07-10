Россия вновь хочет передать пленных Венгрии

Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных через "посредничество" Российской православной церкви (РПЦ). Как и в прошлый раз, это происходит без участия и согласования украинской стороны, сообщили источники в украинских спецслужбах.

По словам одного из собеседников, в среде "Русской православной церкви" активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в РФ. По предварительной информации, он может состояться ориентировочно 8-11 августа.

"Цель визита, в частности, обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - рассказал собеседник.

"С российской стороны "переговорщиком" будет выступать член синода РПЦ митрополит волоколамский Антоний (Антон Юрьевич Севрюк)", - уточнил источник. С 7 июня 2022 года Антоний занимает должность главы отдела внешних церковных связей московского патриархата.

По словам собеседника, у венгерской стороны нет списка военнослужащих, которых они хотели бы забрать из российского плена. "В настоящее время поиском и отбором закарпатцев среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных", - добавил источник.

"Требование венгров - венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное. Венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", - рассказал собеседник в спецслужбах.