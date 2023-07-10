Новый проект Baku City Residence: в приоритете «зеленая экономика»

Baku City Residence, один из ведущих игроков на рынке недвижимости, отличающийся своей приверженностью к eco-friendly, подписал Меморандум о сотрудничестве с европейской энергетической инфраструктурной компанией VoltUp. Цель – создание экологически чистой среды на территории жилых комплексов, а также усиление традиции использования «зеленых автомобилей» среди их жителей.

В рамках меморандума при поддержке компании VoltUp во всех жилых комплексах Baku City Residence будут установлены самые современные инновационные зарядочные устройства для электромобилей и электрозаправочные станции.