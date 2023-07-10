Новый проект Baku City Residence: в приоритете «зеленая экономика»
Baku City Residence, один из ведущих игроков на рынке недвижимости, отличающийся своей приверженностью к eco-friendly, подписал Меморандум о сотрудничестве с европейской энергетической инфраструктурной компанией VoltUp. Цель – создание экологически чистой среды на территории жилых комплексов, а также усиление традиции использования «зеленых автомобилей» среди их жителей.
В рамках меморандума при поддержке компании VoltUp во всех жилых комплексах Baku City Residence будут установлены самые современные инновационные зарядочные устройства для электромобилей и электрозаправочные станции.
Установка современного технологического оборудования станет абсолютно бесплатной для жителей комплексов Baku City Residence, который дал зеленый свет приверженности экологическим принципам в коммерческой деятельности.
Отметим, что компания Baku City Residence, активно продвигающая использование электромобилей, стремится сделать возможности зеленой энергии доступными для всех в ближайшем будущем и стать лидером в этой области в Азербайджане.
Baku City Residence – бренд с богатым опытом, занимающий особое место на рынке недвижимости Азербайджана. Baku City Residence, гармонично сочетающий современность и комфорт, делает доступными необходимые клиентам услуги в едином пространстве.
В кратчайшие сроки компания дала старт таким проектам, как Baku City Residence Olimpik, Baku City Residence Khatai, Bayıl Bay, Yacht Club Residence, которые отличаются продуманным комфортом.
Volt Up – европейская компания, являющаяся ведущим поставщиком специализированных технологических решений для зарядки и управления электромобилями. Компания предоставляет клиентам новые бизнес-модели, эффективно объединяющие ежедневный комфорт с инновациями.
Volt Up приглашает всех создавать новые возможности для развития, способствуя тем самым вовлечению своих клиентов и партнеров в деятельность в области зеленой энергии.